Пьяный киевлянин «минировал» станцию ​​метро, ​​потому что не хватило на проезд

Полиция задержала мужчину, который в субботу сообщил о заминировании станции метро "Почайна" в Киеве. Им оказался местный житель, которому перед этим не хватило денег на жетон.

Источник: полиция Киева

Детали: В субботу в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро "Почайна". Специалисты провели осмотр и не обнаружили взрывоопасных веществ или предметов.

В дальнейшем правоохранители установили лицо, осуществившее анонимный звонок. Впоследствии правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 56-летний киевлянин.

Дословно полиция: Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В таких способ правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект.

При этом мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании.

Детали: По данному факту следователи управления полиции в метрополитене начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.