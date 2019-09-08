Пьяный киевлянин «минировал» станцию ​​метро, ​​потому что не хватило на проезд

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Воскресенье, 8 сентября 2019, 14:40

Полиция задержала мужчину, который в субботу сообщил о заминировании станции метро «Почайна» в Киеве. Им оказался местный житель, которому перед этим не хватило денег на жетон.

Источник: полиция Киева

Детали: В субботу в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро «Почайна». Специалисты провели осмотр и не обнаружили взрывоопасных веществ или предметов.

В дальнейшем правоохранители установили лицо, осуществившее анонимный звонок. Впоследствии правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 56-летний киевлянин.

Дословно полиция: Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В таких способ правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и «заминировал» объект.

При этом мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании.

Детали: По данному факту следователи управления полиции в метрополитене начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: метро полиция


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