У Джонсона гарантируют выход Британии из состава ЕС 31 октября

Британское правительство придерживается своего плана Brexit и не будет добиваться переноса даты выхода Британии из ЕС

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявили два министра правительства Бориса Джонсона.

Эти заявления стали рекции на заявление об отставке министра по вопросам труда и пенсий Амбер Радд в ответ на исключение из рядов партии депутатов, которые не поддержали план жесткого Brexit.

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что проводя "интенсивные переговоры" в Брюсселе, правительство Джонсон не будет отходить "от того, что некоторые описывают как жесткую стратегию Brexit".

"Избиратели понимают, что мы должны придерживаться плана", - пояснил Рааб.

Последний шанс для ЕС избежать жесткого Brexit - согласиться на британские инициативы, которые будут озвучены 17 октября на заседании Европейского Совета, добавляет министр финансов Сахид Джавид.

"Премьер-министр пойдет на заседание совета 17 и 18 октября, и он будет пытаться заключить соглашение с ЕС. Однако он не будет просить о продлении на этой встрече", - заявил Джавид.