Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что со стороны РФ не поступало никаких предложений по соглашению о прекращении уголовного преследования россиян и украинцев на паритетных началах, о котором заявила российский омбудсмен.

Источник: интервью Людмилы Денисовой ВВС-Украина

Прямая речь: "Я ... прочитала об этом в новостях. Если она (омбудсмен РФ Татьяна Москалькова - ред.) обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений".

Также Денисова сообщила, что в списках, которые были переданы Москальковой и уполномоченным органам РФ, которые занимаются вопросами освобождения, было 150 граждан Украины.

"Сейчас была первая группа из 35 человек, которых уже вернули ... Мы продолжаем дальше работать над тем, чтобы вернуть всех ... Переговоры продолжаются, это только начало", - отметила омбудсмен.

Она уточнила, что в этом списке есть крымские татары.

"Они тоже в этом списке, ведь мы не можем разделять: это - украинцы, а это - крымские татары. Все они - граждане Украины и они все в списке", - сообщила Денисова.