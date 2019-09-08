Правительство Грузии возглавил скандальный глава МВД

Парламент Грузии объявил вотум доверия правительству во главе премьер-министром Георгием Гахарией.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Представляя депутатам правительственную программу на 2019-2020 годы, экс-глава МВД, новоназначенный глава правительства Гахария заявил: "Оккупация - это самая большая наша проблема".

"Когда мы говорим, что 20% территорий Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности", - заявил Гахария и отметил, что для преодоления этой проблемы необходимо использовать "все инструменты, кроме войны".

Говоря о внешней политике, Гахария подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, максимально углубит отношения с США во всех сферах.

Представляя депутатам действия правительства в сфере экономики, Гахария отметил, что государство будет максимально оказывать поддержку бизнесу.

В своем выступлении он также обратил внимание на действия оппозиции.

"У нас большая проблема, когда оппозиция с помощью лжи и моделированной реальностью осуществляет воздействие на наших граждан, на их психику и мораль. Это та разрушительная сила, которая создает иллюзии и искусственно создает в стране напряженность по всем направлениям", - сказал Гахария.

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