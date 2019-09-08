Правительство Грузии возглавил скандальный глава МВД
Парламент Грузии объявил вотум доверия правительству во главе премьер-министром Георгием Гахарией.
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: Представляя депутатам правительственную программу на 2019-2020 годы, экс-глава МВД, новоназначенный глава правительства Гахария заявил: "Оккупация - это самая большая наша проблема".
"Когда мы говорим, что 20% территорий Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности", - заявил Гахария и отметил, что для преодоления этой проблемы необходимо использовать "все инструменты, кроме войны".
Говоря о внешней политике, Гахария подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, максимально углубит отношения с США во всех сферах.
Представляя депутатам действия правительства в сфере экономики, Гахария отметил, что государство будет максимально оказывать поддержку бизнесу.
В своем выступлении он также обратил внимание на действия оппозиции.
"У нас большая проблема, когда оппозиция с помощью лжи и моделированной реальностью осуществляет воздействие на наших граждан, на их психику и мораль. Это та разрушительная сила, которая создает иллюзии и искусственно создает в стране напряженность по всем направлениям", - сказал Гахария.
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Что было ранее:
- 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами. Один из русских - депутат, поддерживающий российскую агрессию - оказался в кресле спикера парламента Грузии.
- Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы а затем попыталась взять штурмом парламент.
- Полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но позже участники протестов вернулись.
- Во время разгона акции протеста произошли столкновения, полиция применила резиновые пули и задержала нескольких протестующих.
- В результате столкновений пострадали 240 человек, более 30 журналистов, более 100 человек находились в больницах.
- После этих событий спикер парламента Грузии подал в отставку, однако протесты возобновились.
- В МВД Грузии заявили о начале расследования действий своих сотрудников во время столкновений с протестующими и отстранения 10 человек за разгон протестующих. В действиях двух полицейских выявили признаки уголовного преступления.
- После этого в Тбилиси неоднократно проводили акции и марши с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии.