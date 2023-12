Литва и Латвия не признают "выборов" в оккупированном Крыму

Литва и Латвия не признают результатов проведения "местных выборов" в аннексированном Россией Крыму и Севастополе.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Заявления о непризнании "выборов" в оккупированном Крыму сделали главы министерств иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевич.

#Lithuania does not recognize today‘s ‘elections’ in Crimea & Sevastopol illegally annexed by #Russia . We reaffirm unwavering support to #Ukraine ’s sovereignty & territorial integrity, condemn Russia’s occupation of Crimea & continuous breach of international law. @VPrystaiko

"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс.

В свою очередь глава МИД Латвии подтвердил, что Рига не признает местных выборов, которые проводятся незаконно в оккупированных и аннексированных Россией Крыму и Севастополе.

"Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Ринкевич.

#Latvia does not recognise local elections held today in #Crimea and #Sevastopol illegally occupied and annexed by #Russia, I reaffirm our continuous support to #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity #crimeaisukraine #sevastopolisukraine @VPrystaiko @MFA_Ukraine