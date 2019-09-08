Литва и Латвия не признают "выборов" в оккупированном Крыму

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Воскресенье, 8 сентября 2019, 17:54

Литва и Латвия не признают результатов проведения "местных выборов" в аннексированном Россией Крыму и Севастополе.

Источник: Интерфакс-Украина 

Детали: Заявления о непризнании "выборов" в оккупированном Крыму сделали главы министерств иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевич.

"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс.

В свою очередь глава МИД Латвии подтвердил, что Рига не признает местных выборов, которые проводятся незаконно в оккупированных и аннексированных Россией Крыму и Севастополе.

"Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Ринкевич.

Ранее украинский МИД призвал международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму и усилить давление на РФ.

Напомним,

  • 8 сентября в России - единый день голосования, в этот день проходит около 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.
  • Прокуратура Крыма призвала жителей Крыма не участвовать в незаконных выборах, проводимых на территории АР Крым и Севастополя.

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Темы: Крым аннексия виборы Росcия


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