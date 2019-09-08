Литва и Латвия не признают "выборов" в оккупированном Крыму
Литва и Латвия не признают результатов проведения "местных выборов" в аннексированном Россией Крыму и Севастополе.
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: Заявления о непризнании "выборов" в оккупированном Крыму сделали главы министерств иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевич.
#Lithuania does not recognize today‘s ‘elections’ in Crimea & Sevastopol illegally annexed by #Russia. We reaffirm unwavering support to #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity, condemn Russia’s occupation of Crimea & continuous breach of international law. @VPrystaiko— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 8, 2019
"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс.
В свою очередь глава МИД Латвии подтвердил, что Рига не признает местных выборов, которые проводятся незаконно в оккупированных и аннексированных Россией Крыму и Севастополе.
"Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Ринкевич.
#Latvia does not recognise local elections held today in #Crimea and #Sevastopol illegally occupied and annexed by #Russia, I reaffirm our continuous support to #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity #crimeaisukraine #sevastopolisukraine @VPrystaiko @MFA_Ukraine— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 8, 2019
Ранее украинский МИД призвал международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму и усилить давление на РФ.
Напомним,
- 8 сентября в России - единый день голосования, в этот день проходит около 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.
- Прокуратура Крыма призвала жителей Крыма не участвовать в незаконных выборах, проводимых на территории АР Крым и Севастополя.