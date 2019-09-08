РФ обвинила Facebook и Google во "вмешательстве в выборы"
В Роскомнадзоре заявили, что выявили распространение политической рекламы в Google, Facebook и Youtube в единый день голосования, что можно рассматривать как "вмешательство в суверенные дела России".
Источник: заявление пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, пишет ТАСС
Детали: По словам Ампелонского, данные действия ресурсов "можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ".
"Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми. Факты нарушений Google и Facebook будут переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ", - заявил он.
Чиновник добавил, что в прошлом году с указанными компаниями "отрабатывали аналогичные ситуации" и направляли "рекомендации исключить использование рекламного инвентаря для распространения политагитации" в период выборов, но они "остались без внимания".
Напомним,
- 8 сентября в России - единый день голосования, в этот день проходит около 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.
- Прокуратура Крыма призвала жителей Крыма не участвовать в незаконных выборах, проводимых на территории АР Крым и Севастополя.