РФ обвинила Facebook и Google во "вмешательстве в выборы"

В Роскомнадзоре заявили, что выявили распространение политической рекламы в Google, Facebook и Youtube в единый день голосования, что можно рассматривать как "вмешательство в суверенные дела России".

Источник: заявление пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, пишет ТАСС

Детали: По словам Ампелонского, данные действия ресурсов "можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ".

"Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми. Факты нарушений Google и Facebook будут переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ", - заявил он.

Чиновник добавил, что в прошлом году с указанными компаниями "отрабатывали аналогичные ситуации" и направляли "рекомендации исключить использование рекламного инвентаря для распространения политагитации" в период выборов, но они "остались без внимания".

Напомним,