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РФ обвинила Facebook и Google во "вмешательстве в выборы"

Воскресенье, 8 сентября 2019, 19:20

В Роскомнадзоре заявили, что выявили распространение политической рекламы в Google, Facebook и Youtube в единый день голосования, что можно рассматривать как "вмешательство в суверенные дела России". 

Источник: заявление пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, пишет ТАСС

Детали: По словам Ампелонского, данные действия ресурсов "можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ".

"Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми. Факты нарушений Google и Facebook будут переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ", - заявил он. 

Чиновник добавил, что в прошлом году с указанными компаниями "отрабатывали аналогичные ситуации" и направляли "рекомендации исключить использование рекламного инвентаря для распространения политагитации" в период выборов, но они "остались без внимания".

Напомним,

  • 8 сентября в России - единый день голосования, в этот день проходит около 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.
  • Прокуратура Крыма призвала жителей Крыма не участвовать в незаконных выборах, проводимых на территории АР Крым и Севастополя.

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Темы: Росcиявиборыfacebookагитация
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