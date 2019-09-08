В зоне ООС - шесть нарушений "тишины"

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Воскресенье, 8 сентября 2019, 20:52

В воскресенье на оккупированном Донбассе пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 6 раз.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Детали: Противник обстреливал позиции сил ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного минскими соглашениями оружия и применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В частности, вблизи Гранитного боевики вели огонь из стрелкового оружия, возле Красногоровки - из автоматического гранатомета, близ Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Возле н.п. Николаевка позиции ОС обстреливались из крупнокалиберных пулеметов, в районе Авдеевки - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

7 сентября боевики нарушили режим прекращения огня 14 раз, за ​​прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Минские соглашения


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