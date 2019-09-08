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Польша: Действия РФ в Крыму нелегальны, результаты "выборов" - недействительны

Воскресенье, 8 сентября 2019, 22:28

Действия российских властей в оккупированном Крыму являются нелегальными, а результаты любых "выборов" - недействительными.

Источник: Заявление Министерства иностранных дел Польши

Детали: МИД Польши считает незаконным организацию властями РФ на территории Крыма "выборов" в так называемые "местные органы власти".

"Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Аннексия Крыма - части территории Украины - в марте 2014 г. со стороны РФ была грубым нарушением международного права", - говорится в заявлении польского МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на постоянное ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, ограничение свободы собраний и вероисповедания, регулярные случаи бесправных задержаний людей, что особым образом касается крымских татар.

"Призываем к международной солидарности в сопротивлении таким действиям, которые Российская Федерация осуществляет на аннексированном Крымском полуострове", - призвали в МИД Польши.

Напомним,

  • 8 сентября в России - единый день голосования, в этот день проходит около 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.
  • Прокуратура Крыма призвала жителей Крыма не участвовать в незаконных выборах, проводимых на территории АР Крым и Севастополя.
  • Украинский МИД призвал международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму и усилить давление на РФ.

Украинская правда
Темы: КрыманнексияРосcиявиборыПольша
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