В "Феофании" рассказали о состоянии здоровья освобожденных украинцев
Освобожденные в рамках обмена с РФ узники Кремля, которые 7 сентября вернулись в Украину, будут продолжать лечение в "Феофании".
Источник: замглавврача "Феофании" Андрей Строкань в комментарии "5 каналу", Укринформ
Прямая речь: "Все пациенты, даже те, которые на данный момент не хотят проходить лечение, а хотят побыть с родственниками - все они соглашаются, что в ближайший период будут обследоваться и лечиться. Ближайший период - это понедельник".
Детали: Диагнозы уже поставили всем бывшим заключенным, каждому из них требуется разное время на лечение и обследование, добавил Строкань.
Утром в медучреждение вернулся Владимир Балух, который накануне покинул больницу.
В свою очередь уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова в Telegram-канале опровергла информацию о пребывании освобожденного политзаключенного Станислава Клыха в реанимации.
"Освобожденный политзаключенный Станислав Клих в больнице, однако он не находится в реанимации", - заявила омбудсмен.
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Напомним,
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Список тех, кто вернулся в Украину - здесь, список тех, кого выдали России - здесь.
- После возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".
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