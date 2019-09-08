В "Феофании" рассказали о состоянии здоровья освобожденных украинцев

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Воскресенье, 8 сентября 2019, 23:44

Освобожденные в рамках обмена с РФ узники Кремля, которые 7 сентября вернулись в Украину, будут продолжать лечение в "Феофании".

Источник: замглавврача "Феофании" Андрей Строкань в комментарии "5 каналу", Укринформ

Прямая речь: "Все пациенты, даже те, которые на данный момент не хотят проходить лечение, а хотят побыть с родственниками - все они соглашаются, что в ближайший период будут обследоваться и лечиться. Ближайший период - это понедельник".

Детали: Диагнозы уже поставили всем бывшим заключенным, каждому из них требуется разное время на лечение и обследование, добавил Строкань.

Утром в медучреждение вернулся Владимир Балух, который накануне покинул больницу.

В свою очередь уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова в Telegram-канале опровергла информацию о пребывании освобожденного политзаключенного Станислава Клыха в реанимации.

"Освобожденный политзаключенный Станислав Клих в больнице, однако он не находится в реанимации", - заявила омбудсмен.

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Напомним, 

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Список тех, кто вернулся в Украину - здесь, список тех, кого выдали России - здесь.
  • После возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".

Украинская правда

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Темы: политзаключенные здоровье


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