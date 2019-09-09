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Грузия не признала "выборы" в оккупированном Крыму 

Понедельник, 9 сентября 2019, 01:18
Грузия не признала выборы в оккупированном Крыму 

Грузия не признает так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в заявлении МИД страны в Twitter.

"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые местные выборы в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 8 сентября в России - единый день голосования, в этот день проходит около 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.
  • Прокуратура Крыма призвала жителей Крыма не участвовать в незаконных выборах, проводимых на территории АР Крым и Севастополя.
  • Украинский МИД призвал международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму и усилить давление на РФ.

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Темы: ГрузияРосcиявиборы
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