Грузия не признала "выборы" в оккупированном Крыму 

Грузия не признает так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в заявлении МИД страны в Twitter.

"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые местные выборы в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией", - говорится в сообщении.

Georgia supports sovereignty and territorial integrity of #Ukraine and doesn’t recognize so-called “local elections” in #Crimea and #Sevastopol illegally occupied by Russia. #CrimeaisUkraine #SevastopolisUkraine https://t.co/scBXQRtBo6