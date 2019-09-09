Грузия не признала "выборы" в оккупированном Крыму
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Понедельник, 9 сентября 2019, 01:18
Грузия не признает так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму.
Об этом говорится в заявлении МИД страны в Twitter.
"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые местные выборы в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией", - говорится в сообщении.
Georgia supports sovereignty and territorial integrity of #Ukraine and doesn’t recognize so-called “local elections” in #Crimea and #Sevastopol illegally occupied by Russia. #CrimeaisUkraine #SevastopolisUkraine https://t.co/scBXQRtBo6— MFA of Georgia (@MFAgovge) September 8, 2019
Напомним:
- 8 сентября в России - единый день голосования, в этот день проходит около 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.
- Прокуратура Крыма призвала жителей Крыма не участвовать в незаконных выборах, проводимых на территории АР Крым и Севастополя.
- Украинский МИД призвал международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму и усилить давление на РФ.
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