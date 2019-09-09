В "ДНР" сообщили, что в ближайшее время запустят поезда в Москву и Петербург

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Понедельник, 9 сентября 2019, 02:24

Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время ожидается запуск ж/д сообщения в Москву и Петербург.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

Железнодорожное пассажирское сообщение между так называемой ""ДНР" и крупнейшими городами России может быть запущено уже в ближайшее время. 

"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться", - сообщил лидер сепаратистов.

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Темы: Росcия сепаратизм


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