В "ДНР" сообщили, что в ближайшее время запустят поезда в Москву и Петербург
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Понедельник, 9 сентября 2019, 02:24
Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время ожидается запуск ж/д сообщения в Москву и Петербург.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.
Железнодорожное пассажирское сообщение между так называемой ""ДНР" и крупнейшими городами России может быть запущено уже в ближайшее время.
"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться", - сообщил лидер сепаратистов.
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