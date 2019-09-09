Главарь оккупированных районов Донецкой области Денис Пушилин заявил, что вскоре с неподконтрольной украинскому правительству территории планируют запустить прямое железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

Железнодорожное пассажирское сообщение между так называемой "ДНР" и крупнейшими городами России может быть запущено в ближайшее время.

"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система разрабатывается и, надеюсь, в ближайшей время мы сможем ей воспользоваться", - заявил главарь сепаратистов ОРДО.

Напомним: