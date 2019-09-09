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Оккупанты ОРДО планируют запустить поезда в Москву и Петербург

Понедельник, 9 сентября 2019, 02:24
Оккупанты ОРДО планируют запустить поезда в Москву и Петербург

Главарь оккупированных районов Донецкой области Денис Пушилин заявил, что вскоре с неподконтрольной украинскому правительству территории планируют запустить прямое железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

Железнодорожное пассажирское сообщение между так называемой "ДНР" и крупнейшими городами России может быть запущено в ближайшее время.

"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система разрабатывается и, надеюсь, в ближайшей время мы сможем ей воспользоваться", - заявил главарь сепаратистов ОРДО.

Напомним:

  • 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
  • По состоянию на август в России заявили, что выдали уже 25 тысяч паспортов украинцам, проживающим в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
  • Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участии российских военных.
  • В ОРДЛО ходит российский рубль. Границу с Россией Украина там не контролирует.

Темы: Росcиясепаратизм
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