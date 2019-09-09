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США отзывают своего представителя из Афганистана

Понедельник, 9 сентября 2019, 04:28
США отзывают своего представителя из Афганистана

Соединенные Штаты отзывают своего представителя на мирных переговорах с экстремистской группировкой "Талибан".

Об этом сообщил государственный секретарь Майк Помпео, передает Радио Свобода.

По словам Помпео, Вашингтон отозвал специального представителя США по мирному урегулированию в Афганистане Залмая Халилзада, который вел переговоры с талибами. Сами переговоры пока приостановлены.

Помпео выразил мнение, что "Талибан" "перешел черту", ​​устроив очередное нападение в Кабуле. Государственный секретарь добавил, что боевики должны "изменить свое поведение".

Напомним:

  • 7 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную ранее встречу с президентом Афганистана и талибами после совершенного "Талибаном" теракта 5 сентября в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американские военные.

Темы: СШАтерроризм
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