США отзывают своего представителя из Афганистана

Соединенные Штаты отзывают своего представителя на мирных переговорах с экстремистской группировкой "Талибан".

Об этом сообщил государственный секретарь Майк Помпео, передает Радио Свобода.

По словам Помпео, Вашингтон отозвал специального представителя США по мирному урегулированию в Афганистане Залмая Халилзада, который вел переговоры с талибами. Сами переговоры пока приостановлены.

Помпео выразил мнение, что "Талибан" "перешел черту", ​​устроив очередное нападение в Кабуле. Государственный секретарь добавил, что боевики должны "изменить свое поведение".

Напомним: