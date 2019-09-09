Так называемые "выборы" в Крыму: прокуратура расследует госизмену украинки

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Понедельник, 9 сентября 2019, 11:36

Источник: пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым

После так называемых выборов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" прокуратура сообщила о подозрении голове подконтрольной Кремлю избирательной комиссии Михаилу Малышеву и его помощнице украинке Айше Гафаровой.

Дословно: "Проведение указанных незаконных выборов обеспечивала в том числе гражданка Украины, которая в марта 2014 вошла в состав незаконно созданной "Избирательное комиссии Республики Крым ", где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума"...

9 сентября 2019 года, прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым указанному лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти".

Детали: 8 сентября в аннексированном Крыму незаконно провели выборы депутатов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы".

По словам прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова, о подозрении сообщили организатору так называемых выборов Михаилу Малышеву. Малышев занимает пост главы "Избирательной комиссии Республики Крым". Обвинительный акт в отношении него вскоре направят в суд.

Прокуратура официально не называет имени украинки, но по информации источника УП речь идет о Гафаровой.

Напомним:

  • 8 сентября в России - единый день голосования, в этот день проходит около 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.
  • Прокуратура Крыма призвала жителей Крыма не участвовать в незаконных выборах, проводимых на территории АР Крым и Севастополя.

Украинская правда

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