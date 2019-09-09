Синоптик рассказала, когда ждать похолодания

Вторая неделя осени будет теплой и солнечной, но на выходных придет ощутимое похолодание.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Прекрасное молодое бабье лето в Украине еще продлится. А... в ближайшие выходные будем трястись от холода и даже увидим дождь. То есть, ожидается 14-15 сентября ощутимое похолодание".

Детали: По словам Диденко, 10 сентября масштабная полоса высокого атмосферного давления обусловит сухую малооблачную солнечную погоду, днем ​​+24 +29 градусов. Только на Закарпатье и в Карпатах ожидаются районные дожди.

В Киеве во вторник будет сухо, малооблачно, днем ​​около +27 градусов.