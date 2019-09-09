Синоптик рассказала, когда ждать похолодания
Понедельник, 9 сентября 2019, 11:44
Вторая неделя осени будет теплой и солнечной, но на выходных придет ощутимое похолодание.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Прекрасное молодое бабье лето в Украине еще продлится. А... в ближайшие выходные будем трястись от холода и даже увидим дождь. То есть, ожидается 14-15 сентября ощутимое похолодание".
Детали: По словам Диденко, 10 сентября масштабная полоса высокого атмосферного давления обусловит сухую малооблачную солнечную погоду, днем +24 +29 градусов. Только на Закарпатье и в Карпатах ожидаются районные дожди.
В Киеве во вторник будет сухо, малооблачно, днем около +27 градусов.
Украинская правда