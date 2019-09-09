"Турборежим" продолжается: Рада будет заседать 2 недели подряд

В повестку дня второй сессии парламента 9 созыва внесены 188 вопросов, 13 из которых инициированы президентом Владимиром Зеленским.

Источник: выступление спикера Дмитрия Разумкова на заседании согласительного совета парламента

Прямая речь Разумкова: "Аппаратом Верховной Рады завершено обобщение предложений комитетов в повестку дня второй сессии, поступивших по состоянию на 5.09.2019. В предложенную повестку дня вошло 188 вопросов. Подавляющее большинство из них касается инициативы народных депутатов, из которых 50 определены президентом как неотложные. Еще 13 неотложных проектов инициировано самим президентом Украины".

Детали: Народные депутаты планируют работать в сессионном режиме 2 недели подряд. Для рассмотрения на текущей пленарной неделе комитеты подготовили 36 вопросов. По словам Разумкова этот перечень может быть дополнен, если комитеты плодотворно поработают 9 сентября.

На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов в частности государственный бюджет на 2020 год. Разумков напомнил, что Кабинет министров до 15 сентября должен внести в Верховную Раду проект бюджета на следующий год.

На предстоящих пленарных неделях по пятницам не будет предусмотрен "час вопросов к правительству". Заслушать правительство с программой работы нардепы планируют на заседании 11 октября.

Дополнительно: По словам Разумкова Раде предстоит рассмотреть 69 вопросов, которые перешли с прошлого созыва. Среди них 63 законопроекта, которые поручено подготовить ко второму и последующему чтению, и 4 закона, которые возвращены с вето президента для повторного рассмотрения. Еще 20 переходных законопроектов по выводам комитетов предлагается не включать в повестку дня сессии как потерявшие актуальность и не поддерживаются по другим основаниям.

Спикер отметил, что на этой сессии нардепы планируют рассмотреть 7 законопроектов о внесении изменений в Конституцию, которые были включены в повестку дня и ожидают выводов Конституционного суда.

Что произошло ранее: Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский 3 сентября отмечал, что 7 законопроектов об изменениях в Конституцию, направленные депутатами в Конституционный суд, Верховная Рада сможет принять на третьей сессии парламента, которая начнется в 2020 году.