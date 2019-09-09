Глава МИД Молдовы объяснил, почему затягивается экстрадиция судьи Чауса

Экстрадиция беглого судьи Николая Чауса затягивается, поскольку в Молдове происходит реформа судебной системы.

Как сообщает "Европейская правда" об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

"У нас переходный период от старой судебной системы, которая была значительно подвержена влиянию политиков, к более независимой судебной системе... Но я уверяю вас, что мы сделаем все возможное, чтобы работать вместе с Украиной для решения этого и других вопросов", - сказал Попеску, добавив, что вопрос экстрадиции обсуждался во время его предыдущего визита в Киев в июле.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что Украина на всех уровнях - и президента, и правительства - напоминает Молдове о судье Чаусе.

"Если нашим молдавским коллегам требуется определенное время для реформирования и подхода к этому вопросу, мы подождем. Но надеемся, что этот момент наступит достаточно быстро", - сказал он.

Как известно, 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП уличили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

6 сентября Верховная рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

В октябре 2017 года Чаус подал ходатайство о предоставлении политического убежища, но Молдова его отклонила.

После этого он подал в суд на президента Молдовы Игоря Додона.