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"Голос" предлагает Раде урезать полномочия СБУ

Понедельник, 9 сентября 2019, 14:59

Источник: сайт партии "Голос"

Фракция "Голоса" подала на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2090, с которого должна начаться реформа специальных органов Украины.

Детали: Речь идет о сокращении несвойственных функций Службы безопасности Украины в сфере борьбы с коррупцией, организованной преступностью и контрразведывательной защитой экономики государства.

Прямая речь: "В Украине сейчас существует две Службы безопасности Украины, или в самой службе существует два крыла – те, кто воюют с террористами и российскими оккупантами, проводят спецоперации, и те, кто зарабатывает и "кошмарит" бизнес. Мы предлагаем забрать у СБУ несвойственные этому органу функции и, наоборот, перераспределить эти средства на тех, кто противодействует российским оккупантам. Такой шаг – это не только "очистка" СБУ от тех, кто зарабатывает, злоупотребляя служебным положением, а также поддержка тех офицеров, которые защищают территориальную целостность страны".

В "Голосе" считают, за нынешних полномочий СБУ способна парализовать деятельность не только отдельных компаний, но и целых направлений.

Прямая речь: "Ликвидация прекратит дискредитацию спецслужбы и позволит наконец переориентировать ее усилия по давлению на бизнес – на решения важных проблем сектора безопасности страны на шестом году войны".

Законодатели предлагают также сократить численность личного состава СБУ и внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности".

Почему это важно:

  • Ликвидация несвойственных СБУ функций, комплексное реформирование спецслужбы увеличит инвестиционную привлекательность Украины для международных компаний, для которых давление правоохранителей на бизнес - это сигнал отсутствия в стране верховенства права.
  • 50% иностранных инвесторов считают именно репрессивные действия правоохранительных органов препятствием для инвестиций.
  • Реформирование СБУ в части лишения несвойственных для спецслужбы функций борьбы с коррупцией, организованной и экономической преступностью - одна из основных требований к Украине в контексте европейской и евроатлантической интеграции.

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Украинская правда

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Темы: ГолосВерховная Рада
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