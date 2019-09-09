Прокуратура провела обыски в горсовете Кривого Рога

Источник: ZN.UA со ссылкой на областную прокуратуру

Сотрудники прокуратуры Днепропетровской области провели обыски в кабинетах чиновников городского совета Кривого Рога.

Детали: Областная прокуратура подтверждает факт следственных действий, однако не называет фигурантов уголовных дел.

Уголовное производство, в связи с которым идут следственные действия, также не известно.

В горсовете сообщили, что с 2015 года у них провели около 300 проверок, по итогам которых никаких нарушений не обнаружено.

Что было раньше: 3 сентября Служба безопасности пришла на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства.

5 сентября сотрудники СБУ вернулись на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для проверки агломерационной фабрики метпроизводства.

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