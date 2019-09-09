Фильм о 100 днях Зеленского снял за свои деньги "Квартал 95"

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Понедельник, 9 сентября 2019, 22:21

Источник: ответ на запрос Українських Новин в Офис президента

Посвященное 100 дням работы интервью президента Владимира Зеленского  актеру сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану сняла за свои деньги студия "Квартал 95".

Дословно: "В Офис президента обратилось ООО "Студия "Квартал 95" с просьбой об интервью главы государства для фильма "100 дней президента Украины Владимира Зеленского".

 

Детали: Представители Офиса президента также отметили, что не владеют информацией относительно стоимости изготовления программы.

Что было ранее: 31 августа телеканал "1+1" показал записанное интервью с Зеленским, посвященное 100 дням его работы.

Анонс был размещен на сайте телеканала, а также был распространен в соцсети студией "Квартал 95".

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Темы: Зеленский Квартал


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