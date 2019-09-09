Источник: адвокат украинских политзаключенных в России Илья Новиков в комментарии "Громадському"

Обвиняемые в шпионаже Валентин Выговский и Игорь Кияшко могут оказаться в следующем списке на обмен пленными между Украиной и Россией.

Детали: Кроме Выговского и Кияшко, Новиков надеется, что во втором раунде переговоров появится заключенный Алексей Черний – последний участник группы Олега Сенцова. Ему осталось полтора года от данного российским судом срока.

Адвокат также отметил, что, кроме Эдема Бекирова, никто из крымских татар не попал в список на обмен.

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Напомним: