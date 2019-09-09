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Понедельник, 9 сентября 2019, 23:06

Источник: адвокат украинских политзаключенных в России Илья Новиков в комментарии "Громадському"

Обвиняемые в шпионаже Валентин Выговский и Игорь Кияшко могут оказаться в следующем списке на обмен пленными между Украиной и Россией.

Детали: Кроме Выговского и Кияшко, Новиков надеется, что во втором раунде переговоров появится заключенный Алексей Черний – последний участник группы Олега Сенцова. Ему осталось полтора года от данного российским судом срока.

Адвокат также отметил, что, кроме Эдема Бекирова, никто из крымских татар не попал в список на обмен.

Узнать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Напомним:

  • 5 декабря 2015 Московский областной суд приговорил Валентина Выговского, задержанного в Крыму в сентябре 2014 года за "шпионаж" в пользу Украины, к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Верховный суд РФ в марте 2016 года признал приговор законным.
  • Гражданина Украины Игоря Кияшко задержали в Нижнем Новгороде 10 апреля 2018 года. Российские следственные органы обвинили его в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов.
  • Жена Кияшко объяснила, что он поехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка.
  • 3 июля Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что ФСБ России не допускает защиту к обвиняемому в шпионаже украинскому адвокату Игорю Кияшко.

Темы: пленныеРосcия
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