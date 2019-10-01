Премьер-министр заверил, что власть не планирует повышать налоги

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Вторник, 1 октября 2019, 01:40

Кабинет Министров не планирует повышать налоги, а наоборот - будет создавать стимулы для развития бизнеса.

Источник: речь премьер-министра Алексея Гончарука в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Укринформ.

"Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - отметил глава правительства.

По словам премьер-министра, государство, наоборот, должно создавать такие стимулы для бизнеса и граждан, чтобы они не боялись иметь дело с ним, "чтобы они вкладывали свои средства в свое дело и развивали Украину", - подчеркнул Гончарук.

Напомним:

  • Премьер-министр Алексей Гончарук прогнозирует подписание трехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре текущего года.
  • В заявлении МВФ о завершении визита, кроме положительных моментов, также идет речь о "слишком низких темпах роста по сравнению с соседними странами" и "слабой бизнес-среде".
  • В правительстве ожидают заключения нового соглашения с МВФ о начале новой программы сотрудничества, паниковать по поводу того, что миссия МВФ уехала, не заключив соглашения, нет оснований, заявил премьер Алексей Гончарук.

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Темы: Гончарук налоги


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