Премьер-министр заверил, что власть не планирует повышать налоги

Кабинет Министров не планирует повышать налоги, а наоборот - будет создавать стимулы для развития бизнеса.

Источник: речь премьер-министра Алексея Гончарука в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Укринформ.

"Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - отметил глава правительства.

По словам премьер-министра, государство, наоборот, должно создавать такие стимулы для бизнеса и граждан, чтобы они не боялись иметь дело с ним, "чтобы они вкладывали свои средства в свое дело и развивали Украину", - подчеркнул Гончарук.

Напомним: