Правительство Германии не считает, что недавний обмен пленными между Украиной и Россией и демилитаризация в районе Станицы Луганской может поспособствовать началу отмены санкций, введенных Европейским Союзом против России.

Источник: слова представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта на пресс-конференции, передает DW.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин приветствовал обмен пленными и освобождения режиссера Олега Сенцова, а также украинских моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе. Хотя, по его словам, Россия должна была сделать это уже давно.

Вторым положительным моментом правительство Германии считает прогресс в районе Станицы Луганской.

"Но этих двух фактов недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он.

Напомним: