"Этих двух фактов недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций" — представитель правительства ФРГ о санкциях против РФ

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Вторник, 1 октября 2019, 02:45

Правительство Германии не считает, что недавний обмен пленными между Украиной и Россией и демилитаризация в районе Станицы Луганской может поспособствовать началу отмены санкций, введенных Европейским Союзом против России.

Источник: слова представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта на пресс-конференции, передает DW.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин приветствовал обмен пленными и освобождения режиссера Олега Сенцова, а также украинских моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе. Хотя, по его словам, Россия должна была сделать это уже давно.

Вторым положительным моментом правительство Германии считает прогресс в районе Станицы Луганской.

"Но этих двух фактов недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он.

Напомним:

  • Европейский Союз в четверг официально согласовал продолжения экономических санкций против России еще на полгода - до 31 января 2020 года.
  • Санкции ЕС направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на товары двойного назначения.
  • Впервые они были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине и усилены в сентябре 2014 года.

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Темы: Германия Росcия санкции


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