"Этих двух фактов недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций" — представитель правительства ФРГ о санкциях против РФ
Правительство Германии не считает, что недавний обмен пленными между Украиной и Россией и демилитаризация в районе Станицы Луганской может поспособствовать началу отмены санкций, введенных Европейским Союзом против России.
Источник: слова представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта на пресс-конференции, передает DW.
Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин приветствовал обмен пленными и освобождения режиссера Олега Сенцова, а также украинских моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе. Хотя, по его словам, Россия должна была сделать это уже давно.
Вторым положительным моментом правительство Германии считает прогресс в районе Станицы Луганской.
"Но этих двух фактов недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он.
Напомним:
- Европейский Союз в четверг официально согласовал продолжения экономических санкций против России еще на полгода - до 31 января 2020 года.
- Санкции ЕС направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на товары двойного назначения.
- Впервые они были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине и усилены в сентябре 2014 года.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua