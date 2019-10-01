Президент издал указ "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года"
Указ президента Владимира Зеленского "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года" декларирует перечень целей, которые ранее, в своем документе, приняла ООН.
Источник: указ №722 размещен на сайте президента. Документ ООН размещен на сайте UNESCO.
"С целью обеспечения национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина постановляю", - говорится в преамбуле указа Зеленского.
Поддерживая провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 № 70/1 глобальные цели устойчивого развития до 2030 года и результаты их адаптации с учетом специфики развития Украины, изложенные в Национальном докладе "Цели устойчивого развития Украины", обеспечивать соблюдение Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года:
1) преодоление бедности;
2) преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства;
3) обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;
4) обеспечение комплексной и справедливой качественного образования и поощрения возможности обучения в течение всей жизни для всех;
5) обеспечение гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек;
6) обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;
7) обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивых и современных источников энергии для всех;
8) содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;
9) создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;
10) сокращение неравенства;
11) обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;
12) обеспечение перехода к рациональным моделей потребления и производства;
13) принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;
14) сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;
15) защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращения назад (разворота) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;
16) содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях;
17) укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
Аналогичные цели в таком же порядке перечислены в документе ООН под названием "Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua