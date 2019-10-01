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Президент издал указ "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года"

Вторник, 1 октября 2019, 04:22

Указ президента Владимира Зеленского "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года" декларирует перечень целей, которые ранее, в своем документе, приняла ООН.

Источник: указ №722 размещен на сайте президента. Документ ООН размещен на сайте UNESCO.

"С целью обеспечения национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина постановляю", - говорится в преамбуле указа Зеленского.

Поддерживая провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 № 70/1 глобальные цели устойчивого развития до 2030 года и результаты их адаптации с учетом специфики развития Украины, изложенные в Национальном докладе "Цели устойчивого развития Украины", обеспечивать соблюдение Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года:

1) преодоление бедности;

2) преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства;

3) обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;

4) обеспечение комплексной и справедливой качественного образования и поощрения возможности обучения в течение всей жизни для всех;

5) обеспечение гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек;

6) обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;

7) обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивых и современных источников энергии для всех;

8) содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;

9) создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;

10) сокращение неравенства;

11) обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;

12) обеспечение перехода к рациональным моделей потребления и производства;

13) принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;

14) сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;

15) защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращения назад (разворота) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;

16) содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях;

17) укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Аналогичные цели в таком же порядке перечислены в документе ООН под названием "Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

Темы: ЗеленскийООН
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