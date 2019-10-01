Главные новости понедельника и ночи: Зеленский уволил Данилюка, а Помпео слушал Трампа
Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО, Госсек США Майк Помпео присутствовал в Белом доме во время телефонного разговора Трампа и Зеленского — новости, которые были актуальны 30 сентября.
О Данилюке
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Про разговор президентов
Государственный секретарь США Майк Помпео присутствовал в Белом доме во время телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который стал основанием для возможного импичмента президента Америки.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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