Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия — Болтон
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Вторник, 1 октября 2019, 05:54
Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не верит в то, что Северная Корея когда откажется от ядерного оружия.
Источник: CNN.
"При нынешних обстоятельствах он Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - сказал Болтон.
По его словам, Ким Чен Ын "сделает все, что только может", чтобы поддерживать ядерную программу в своей стране.
Комментируя заявления Трампа, который считает отсутствие ядерных и ракетных испытаний доказательством действенности его стратегии по денуклеаризации, Болтон заметил: КНДР прекратила эти испытания, потому что технология уже существует.
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