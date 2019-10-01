Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия — Болтон

Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не верит в то, что Северная Корея когда откажется от ядерного оружия.

Источник: CNN.

"При нынешних обстоятельствах он Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - сказал Болтон.

По его словам, Ким Чен Ын "сделает все, что только может", чтобы поддерживать ядерную программу в своей стране.

Комментируя заявления Трампа, который считает отсутствие ядерных и ракетных испытаний доказательством действенности его стратегии по денуклеаризации, Болтон заметил: КНДР прекратила эти испытания, потому что технология уже существует.