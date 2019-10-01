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Демократы требуют от Джулиани показать записи относительно давления на Украину

Вторник, 1 октября 2019, 09:37

Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса по разведке, надзора и иностранных дел попросили адвоката президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани предоставить до 15 октября документы, связанные с разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом во вторник сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на письмо глав комитетов к Джулиани.

"Ваше невыполнение или отказ выполнить повестку, в том числе по указанию или распоряжению президента или Белого дома, является доказательством препятствования расследованию импичмента Палаты и может быть использовано в качестве неблагоприятного вывода против вас и президента", - говорится в письме.

Согласно повестке, Джулиани должен передать сообщения, в том числе текстовые сообщения и телефонные записи, касающиеся его усилий по оказанию давления на украинских чиновников для расследования против сына Джо Байдена - Хантера, служившего в совете директоров украинской энергетической компании.

Кроме того, конгрессмены попросили передать сообщения, касающиеся внешней помощи США Украине, а также любую информацию об усилиях по ее сдерживанию.

Джулиани пока не сообщил, будет ли он выполнять повестку в суд.

"Я получил повестку, подписанную только председателями-демократами, которые уже предрешили исход этого дела", - написал он в твиттере.

Предыстория:

  • В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
  • В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.

Темы: ТрампимпичментСШАЗеленский
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