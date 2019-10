Демократы требуют от Джулиани показать записи относительно давления на Украину

Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса по разведке, надзора и иностранных дел попросили адвоката президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани предоставить до 15 октября документы, связанные с разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом во вторник сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на письмо глав комитетов к Джулиани.

"Ваше невыполнение или отказ выполнить повестку, в том числе по указанию или распоряжению президента или Белого дома, является доказательством препятствования расследованию импичмента Палаты и может быть использовано в качестве неблагоприятного вывода против вас и президента", - говорится в письме.

Согласно повестке, Джулиани должен передать сообщения, в том числе текстовые сообщения и телефонные записи, касающиеся его усилий по оказанию давления на украинских чиновников для расследования против сына Джо Байдена - Хантера, служившего в совете директоров украинской энергетической компании.

Кроме того, конгрессмены попросили передать сообщения, касающиеся внешней помощи США Украине, а также любую информацию об усилиях по ее сдерживанию.

Джулиани пока не сообщил, будет ли он выполнять повестку в суд.

"Я получил повестку, подписанную только председателями-демократами, которые уже предрешили исход этого дела", - написал он в твиттере.

I have received a subpoena signed only by Democrat Chairs who have prejudged this case. It raises significant issues concerning legitimacy and constitutional and legal issues including,inter alia, attorney client and other privileges. It will be given appropriate consideration.