Латвия готовится к полному переходу образования на латышский язык

Коалиция в латвийском парламенте ждет от Министерства образования и науки и министра Илги Шуплински предложения по полному переходу на обучение на латышском языке на всех уровнях образования, который ранее концептуально поддержало правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Думаю, никто не говорит об очень резких или радикальных шагах, но нужно внести ясность о том, куда мы идем и чего достигнем", - пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что в Латвии один государственный язык, и на его основе должна проходить интеграция общества. "Чтобы каждый молодой человек имел возможность лучше учиться в средней школе, нужно, чтобы до средней школы государственный язык был полностью освоен", - сказал он.

Неделю назад партии концептуально договорились о движении к полному переходу образования на государственном языке. Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре поручит министру разработать план такого перехода.

На прошлой неделе парламентская коалиция также одобрила законопроект, который обязывает самоуправления обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах.

В связи с планами властей осуществить переход образования на государственный язык Российский союз Латвии объявил о намерении провести протестную демонстрацию.

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