Латвия готовится к полному переходу образования на латышский язык

324 просмотра
Вторник, 1 октября 2019, 11:12

Коалиция в латвийском парламенте ждет от Министерства образования и науки и министра Илги Шуплински предложения по полному переходу на обучение на латышском языке на всех уровнях образования, который ранее концептуально поддержало правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Думаю, никто не говорит об очень резких или радикальных шагах, но нужно внести ясность о том, куда мы идем и чего достигнем", - пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что в Латвии один государственный язык, и на его основе должна проходить интеграция общества. "Чтобы каждый молодой человек имел возможность лучше учиться в средней школе, нужно, чтобы до средней школы государственный язык был полностью освоен", - сказал он.

Неделю назад партии концептуально договорились о движении к полному переходу образования на государственном языке. Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре поручит министру разработать план такого перехода.

На прошлой неделе парламентская коалиция также одобрила законопроект, который обязывает самоуправления обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах.

В связи с планами властей осуществить переход образования на государственный язык Российский союз Латвии объявил о намерении провести протестную демонстрацию.

Читайте также: "Министр образования Латвии: Школьная реформа не оставит почвы для "русского мира"

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Латвия язык


powered by lun.ua
Материалы по теме
Защитники русских школ готовят протест в Латвии 29 сентября 2019, 17:14
Сейм Латвии отверг идею приостановления участия страны в ПАСЕ из-за России 19 сентября 2019, 11:14
Латвия не хочет быть финансовым мостом между Россией и ЕС – вице-спикер 5 сентября 2019, 12:47
Все новости
Главные новости
Гончарук анонсировал проблемы нечестным ФОПам
Госсек США присутствовал во время телефонного разговора Трампа с Зеленским — WSJ
От Антарктиды откололся айсберг весом около 315 миллиардов тонн
Сенаторы США требуют расследовать связи Хиллари Клинтон с Украиной
Все новости
психология

Три привычки на выходных, которые указывают на выгорание

психология

6 признаков, что человек на вас "запал" да еще три, что некстати "впадаете" вы

спорт

5 ошибок после занятий спортом, которые все портят

Поиск по сайту
Архив
Весь архів