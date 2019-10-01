Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптик обещает "уникальную" осеннюю среду

Вторник, 1 октября 2019, 11:12
Синоптик обещает уникальную осеннюю среду

В среду по всей территории Украины установится сухая и теплая погода.

Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"2 октября, в Украине будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть, вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха - лучше не бывает - ожидается в пределах +19 +24 градусов", - написала она.

"Единственное, что может нарушить эту идиллию круглощокого низенького солнца с высокими градусами - порывистый ветер. В Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня за 20 градусов", - добавила она.

По словам Диденко уже 3 октября на западе Украины резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: