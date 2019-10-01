Синоптик обещает "уникальную" осеннюю среду

В среду по всей территории Украины установится сухая и теплая погода.

Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"2 октября, в Украине будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть, вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха - лучше не бывает - ожидается в пределах +19 +24 градусов", - написала она.

"Единственное, что может нарушить эту идиллию круглощокого низенького солнца с высокими градусами - порывистый ветер. В Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня за 20 градусов", - добавила она.

По словам Диденко уже 3 октября на западе Украины резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины.