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Рябошапка назначил прокурора Одесской области

Вторник, 1 октября 2019, 11:28

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Максима Вихора на должность прокурора Одесской области.

Источник: сайт ГПУ

Дословно: "Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 30 сентября 2019 подписал приказ о назначении Максима Вихора на должность прокурора Одесской области".

Детали: Раньше Вихор работал в структуре Службы безопасности Украины. В декларации кандидата на должность Вихор указал жилой дом на 58 м² и земельный участок на 960 м² в Голой Пристани на Херсонщине. Вихор женат и имеет троих детей. Согласно декларации, у него нет вкладов в банковских учреждениях и финансовых обязательств. Вихор задекларировал 164 тысячи гривен наличных.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураОдесская область
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