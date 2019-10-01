Бессмертный призывает не подписывать соглашение, заменившее "формулу Штайнмайера"
Экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный призывает не подписывать документ о проведении выборов на Донбассе, который заменил так называемую "формулу Штайнмайера".
Источник: пост Бессмертного в Facebook.
Прямая речь: "Опасность! Готовится очередная ловушка! В любом случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате".
Детали: Бессмертный опубликовал текс документа, который, по его словам, "готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера"".
Он отметил, что этот документ регламентирует выборы по сценарию Кремля, "выборы ради легитимизации "власти" на оккупированной территории", он не обеспечит мира и не решит социально-гуманитарные проблемы.
Что было раньше: 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера". В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.
Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.
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За кулисами "формулы Штайнмайера": что она означает и как сделать ее безопасной
Предыстория:
- 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
- 13 сентября министр иностранных дел ВадимПристайко заявил, что Украина предлагает провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Тогда же президент подчеркнул, что местные выборы на Донбассе возможны лишь после вывода российских войск и по украинскому законодательству.
- В ОБСЕ заявили, что Украине стоит использовать так называемый "план Штайнмайера" для исполнения "Минских договоренностей".
- 18 сентября глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября уже дал согласие на "формулу Штайнмайера" о том, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ, а условием выборов на оккупированной части Донбасса является безопасность.
- Российская сторона заблокировала определение возможной даты дальнейшего разведения сил, как уже произошло в Станице Луганской.
- Под Офисом президентаУкраины провели митинг с призывом к Зеленскому не соглашаться на имплементацию Минских договоренностей по "формуле Штайнмайера".
- 26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, но заявил, что должно быть еще "учтено мнение" оккупационных властей этих районов.
- 1 октября во Минске запланировано заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.