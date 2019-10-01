Бессмертный призывает не подписывать соглашение, заменившее "формулу Штайнмайера"

Экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный призывает не подписывать документ о проведении выборов на Донбассе, который заменил так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: пост Бессмертного в Facebook.

Прямая речь: "Опасность! Готовится очередная ловушка! В любом случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате".

Детали: Бессмертный опубликовал текс документа, который, по его словам, "готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера"".

Он отметил, что этот документ регламентирует выборы по сценарию Кремля, "выборы ради легитимизации "власти" на оккупированной территории", он не обеспечит мира и не решит социально-гуманитарные проблемы.

Что было раньше: 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера". В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

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