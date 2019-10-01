Порошенко в 2018 году обсуждал с политологом возможность не баллотироваться
Пятый президент Петр Порошенко в июле 2018-го обсуждал с политтехнологом возможность не баллотироваться на второй срок.
Источник: интервью политтехнолога Порошенко, бывшего нардепа Игоря Грынива hromadske.
Прямая речь Грынива: "Тогда состоялся мой ключевой разговор с Петром Алексеевичем. Он имел примерно такой характер, что с точки зрения сложившейся ситуации, возможно не надо идти на второй срок. Но с другой стороны, простим ли мы себе с точки зрения граждан этого государства, если потом что-то будет совсем не так? Простите за пафос, но это уже вопрос гражданского долга", - сказал Грынив.
Детали: По словам Грынива, во время той избирательной кампании Порошенко шла речь "не только о власти, а о более серьезных вещах: о самой сути украинского государства". В самом поражении Порошенко политтехнолог видит киллерскую функцию телевидения и в частности телеканала "1+1".
История вопроса:
- О своем участии в избирательной кампании 2019 года Порошенко объявил 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".
- На выборах президента во втором туре шоумен Владимир Зеленский победил Петра Порошенко с результатом 73,22% до 24,45%.
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