Порошенко в 2018 году обсуждал с политологом возможность не баллотироваться

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Вторник, 1 октября 2019, 11:56

Пятый президент Петр Порошенко в июле 2018-го обсуждал с политтехнологом возможность не баллотироваться на второй срок.

Источник: интервью политтехнолога Порошенко, бывшего нардепа Игоря Грынива hromadske.

Прямая речь Грынива: "Тогда состоялся мой ключевой разговор с Петром Алексеевичем. Он имел примерно такой характер, что с точки зрения сложившейся ситуации, возможно не надо идти на второй срок. Но с другой стороны, простим ли мы себе с точки зрения граждан этого государства, если потом что-то будет совсем не так? Простите за пафос, но это уже вопрос гражданского долга", - сказал Грынив.

Детали: По словам Грынива, во время той избирательной кампании Порошенко шла речь "не только о власти, а о более серьезных вещах: о самой сути украинского государства". В самом поражении Порошенко политтехнолог видит киллерскую функцию телевидения и в частности телеканала "1+1".

История вопроса:

  • О своем участии в избирательной кампании 2019 года Порошенко объявил 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".
  • На выборах президента во втором туре шоумен Владимир Зеленский победил Петра Порошенко с результатом 73,22% до 24,45%.

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Темы: Порошенко


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