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Политтехнолог рассказал, как Путин разговаривал с Порошенко

Вторник, 1 октября 2019, 12:13
Политтехнолог рассказал, как Путин разговаривал с Порошенко

Политтехнолог пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Грынив предостерегает нынешнюю власть от ловушек государства агрессора и ее лидера Владимира Путина.

Источник: интервью политтехнолога, бывшего нардепа Игоря Грынива hromadske.

Прямая речь: "Я на самом деле желаю успеха этой власти. Но очень боюсь ее неопытности. Особенно во внешнеполитических вопросах. Ведь конфликт интересов между Украиной и Россией на грани враждебных отношений. И враг хорошо умеет расставлять ловушки. Знаете, как говорил первые полгода Путин с Порошенко? "Пётр Алексеевич, чем я могу тебе помочь?" При этом посылая тысячи людей, которые убивали...

После Иловайска он не удержал уже эту игру. Возможно, сейчас еще рано обо всем говорить, но когда впервые состоялось так называемое прекращении огня, на следующий день вышел об этом пресс-релиз. А еще через день Песков проснулся и сказал: "Что значит "прекращение огня"? Нас там нет". Но процесс уже пошел. Его результат - первые Минские соглашения, где впервые Россия стала субъектом переговоров".

История вопроса:

  • Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, поддерживая незаконные вооруженные формирования в Донбассе.
  • 21 сентября 2018 года Украина направила России официальное сообщение, что выходит из соглашения о дружбе с ней.
  • В октябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и "попробовать наладить отношения с новым руководством страны".
  • После прихода к власти шоумена Владимира Зеленского разблокировался процесс обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Темы: ПорошенкоПутин
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