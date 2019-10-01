Кличко: Джулиани – фанат Украины, о Байдене не говорили

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Вторник, 1 октября 2019, 13:13

Городской глава Киева Виталий Кличко называет адвоката президента США Руди Джулиани "фанатом Украины" и уверяет, что об основном сопернике Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США Джо Байдене не говорил с ним.

Источник: "Интерфакс-Украина" из кулуаров форума "Kyiv Smart City"

Детали: Кличко отметил, что знаком с Джулиани более 15 лет и ценит его как самого успешного мэра в США, а также как большого фаната спорта, который несколько раз был на боксерских боях Виталия и его брата Владимира.

Прямая речь: "И я очень переживаю за него, поскольку знаю, что он является большим фанатом Украины и готов сделать все, чтобы увидеть Украину демократической и современной страной…

Мы не говорили с ним о Байдене. Мы говорили о государстве, мы говорили о Киеве, и я нуждался в советах, поскольку у него есть огромный опыт, как у мэра".

Кличко также отметил, что никогда не имел бизнеса с Джулиани, "никогда не одалживал денег ни у него, ни ему".

"Я не отвечаю за международную политику, я являюсь мэром Киева и отвечаю за свой город", – подчеркнул мэр Киева.

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Темы: Виталий Кличко США скандал


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