Кличко: Джулиани – фанат Украины, о Байдене не говорили
Городской глава Киева Виталий Кличко называет адвоката президента США Руди Джулиани "фанатом Украины" и уверяет, что об основном сопернике Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США Джо Байдене не говорил с ним.
Источник: "Интерфакс-Украина" из кулуаров форума "Kyiv Smart City"
Детали: Кличко отметил, что знаком с Джулиани более 15 лет и ценит его как самого успешного мэра в США, а также как большого фаната спорта, который несколько раз был на боксерских боях Виталия и его брата Владимира.
Прямая речь: "И я очень переживаю за него, поскольку знаю, что он является большим фанатом Украины и готов сделать все, чтобы увидеть Украину демократической и современной страной…
Мы не говорили с ним о Байдене. Мы говорили о государстве, мы говорили о Киеве, и я нуждался в советах, поскольку у него есть огромный опыт, как у мэра".
Кличко также отметил, что никогда не имел бизнеса с Джулиани, "никогда не одалживал денег ни у него, ни ему".
"Я не отвечаю за международную политику, я являюсь мэром Киева и отвечаю за свой город", – подчеркнул мэр Киева.
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Предыстория:
- В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- В США заговорили об импичменте Трампа.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
- В свою очередь, Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
- Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.
- Джо Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине. Хантер входил в совет директоров компании Burisma Holdings Злочевского.
- Руди Джулиани как адвокат Трампа искал в Украине доказательства причастности украинских политиков к попыткам вмешательства в американские выборы в 2016 году.
- Его сын Эндрю Джулиани с марта 2017 года работает ассистентом по коммуникациям в Белом Доме.