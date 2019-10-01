Уже четвертый месяц в Киеве скуп на осадки – метеорологи

Метеорологи констатируют, что первый осенний месяц в Киеве был довольно сухим и контрастным по температурным показателям.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "На проспекте Науки выпало 22 мм осадков, что составляет лишь 47% климатической нормы, то есть уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки".

Детали: По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 15,9°С, что превысило климатическую норму на 2,0° С.

Метеорологи отмечают, что сентябрь был очень контрастным – среднедекадные температуры первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1° С и 2,1° С соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней – ее температура на 0,3° С ниже нормы.

Самым жарким днем ​​было 3 сентября, когда максимальная температура достигла + 31,3°С, а самым холодным – 24 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 2,0° С.

Что предшествовало: Несмотря на то, что сентябрь осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве только 18 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0°С.