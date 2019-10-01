На киевском вокзале открыли новый зал ожидания для военных
В Киеве на центральном железнодорожном вокзале заработал новый зал ожидания и отдыха для участников боевых действий на востоке Украины.
Источник: "Радио Свобода".
Детали: Новый зал (центр) переоборудован из зала для приема официальных делегаций (депутатского зала): здесь оборудованы две комнаты для отдыха, комната для приготовления и приема пищи, буфет, душевая, санитарные комнаты и камера для вещей.
Зал расположен на первом этаже здания центрального вокзала и работает круглосуточно.
Глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов: "В новом зале ожидания созданы комфортные условия для пребывания участников боевых действий...
Общество в неоплатном долгу перед защитниками Украины, открытие комнаты – вклад "Укрзализныци" в помощь защитникам страны.
Мы планируем в течение месяца переоборудовать бывшие депутатские комнаты в залы для отдыха бойцов на железнодорожных вокзалах Днепра, Львова, Николаева".
Первый заместитель министра по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Антон Колумбет напомнил, что первые комнаты (залы) для отдыха военных были открыты по инициативе волонтеров на железнодорожных вокзалах Днепра, Киева и Харькова.
Предыстория:
- В июне этого года на Центральном железнодорожном вокзале Киева закрыли основанный волонтерами зал отдыха для военных.
- Вместо него решили переоборудовать под него депутатскую комнату ожидания.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua