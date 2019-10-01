На киевском вокзале открыли новый зал ожидания для военных

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Вторник, 1 октября 2019, 14:32

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале заработал новый зал ожидания и отдыха для участников боевых действий на востоке Украины.

Источник: "Радио Свобода".

Детали: Новый зал (центр) переоборудован из зала для приема официальных делегаций (депутатского зала): здесь оборудованы две комнаты для отдыха, комната для приготовления и приема пищи, буфет, душевая, санитарные комнаты и камера для вещей.

Зал ожидания для военных
Зал ожидания для военных
Радио Свобода

Зал расположен на первом этаже здания центрального вокзала и работает круглосуточно.

Глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов: "В новом зале ожидания созданы комфортные условия для пребывания участников боевых действий...

Общество в неоплатном долгу перед защитниками Украины, открытие комнаты – вклад "Укрзализныци" в помощь защитникам страны.

Мы планируем в течение месяца переоборудовать бывшие депутатские комнаты в залы для отдыха бойцов на железнодорожных вокзалах Днепра, Львова, Николаева".

Первый заместитель министра по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Антон Колумбет напомнил, что первые комнаты (залы) для отдыха военных были открыты по инициативе волонтеров на железнодорожных вокзалах Днепра, Киева и Харькова.

Предыстория:

  • В июне этого года на Центральном железнодорожном вокзале Киева закрыли основанный волонтерами зал отдыха для военных.
  • Вместо него решили переоборудовать под него депутатскую комнату ожидания.

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Темы: Укрзализныця Киев армия


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