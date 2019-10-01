У Путина ждут "прояснения формулы Штайнмайера" со стороны Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что Киев во вторник на заседании Трехсторонней контактной группы по Украине прояснит свое отношение к "формуле Штайнмайера".
Источник: Интерфакс со ссылкой на заявление Пескова
Прямая речь Пескова: "Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа (от подписания "формулы Штайнмайера" – ред.). Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее".
"Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем".
Детали: Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если Киев все-таки окончательно откажется от принятия "формулы Штайнмайера" Песков сказал, что российская сторона "продолжит поиски путей решения этой проблемы по мере своих возможностей".
Вместе с тем Песков подчеркнул, что отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс".
Что было раньше: 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера". В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.
Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.
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За кулисами "формулы Штайнмайера": что она означает и как сделать ее безопасной
Предыстория:
- 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
- 13 сентября министр иностранных дел ВадимПристайко заявил, что Украина предлагает провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Тогда же президент подчеркнул, что местные выборы на Донбассе возможны лишь после вывода российских войск и по украинскому законодательству.
- В ОБСЕ заявили, что Украине стоит использовать так называемый "план Штайнмайера" для исполнения "Минских договоренностей".
- 18 сентября глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября уже дал согласие на "формулу Штайнмайера" о том, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ, а условием выборов на оккупированной части Донбасса является безопасность.
- Российская сторона заблокировала определение возможной даты дальнейшего разведения сил, как уже произошло в Станице Луганской.
- Под Офисом президентаУкраины провели митинг с призывом к Зеленскому не соглашаться на имплементацию Минских договоренностей по "формуле Штайнмайера".
- 26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, но заявил, что должно быть еще "учтено мнение" оккупационных властей этих районов.
- 1 октября во Минске запланировано заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.