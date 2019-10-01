У Путина ждут "прояснения формулы Штайнмайера" со стороны Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что Киев во вторник на заседании Трехсторонней контактной группы по Украине прояснит свое отношение к "формуле Штайнмайера".

Источник: Интерфакс со ссылкой на заявление Пескова

Прямая речь Пескова: "Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа (от подписания "формулы Штайнмайера" – ред.). Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее".

"Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем".

Детали: Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если Киев все-таки окончательно откажется от принятия "формулы Штайнмайера" Песков сказал, что российская сторона "продолжит поиски путей решения этой проблемы по мере своих возможностей".

Вместе с тем Песков подчеркнул, что отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс".

Что было раньше: 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера". В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

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