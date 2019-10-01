Нардеп Тищенко попросил у полицейских защиты от женщин, которые к нему "прикасались"
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко просил полицейских защитить его от митингующих предпринимателей под Офисом президента в Киеве.
Об этом говорится в видео сюжете UA: Первый.
На видео Тищенко в окружении людей на камеру сначала заявил, что "ничего не боится" и готов "со своей командой бороться за права".
Затем, когда несколько женщин взяли его за руку и попросили поддержать их в Верховной Раде, Тищенко возмутился, что пришел пообщаться с обществом, а ему "даже слова не дали".
"Это (акция - ред.) спровоцирована под Админстрацией президента не знаю в чью сторону", - сказал он.
После возмущения женщин, Тищенко обратился к полицейским, чтобы те разобрались с женщинами, которые "трогали" его и "толкали".
"Можно народного депутата... не толкать в спину и не хватать за руки. Вы можете разобраться? Вот одна женщина и вот вторая... Вы можете выяснить, кто это? ", - сказал Тищенко.
В ответ женщины начали говорить, что с нардепов уже сняли неприкосновенность и к ним можно прикасаться.
Напомним:
- Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко не смог ответить на вопрос журналиста, поэтому посоветовал ей "попить воды" и добавил, что она не имеет права его проверять.
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