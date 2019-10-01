Депутатов просят дать Зеленскому больше времени на изменения в Избирательном кодексе

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Вторник, 1 октября 2019, 15:31

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту продлить с 30 до 90 дней срок подготовки предложений президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь заместителя председателя комитетам Алины Загоруйко: "Предлагается установить срок рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Избирательного кодекса... регистрационный номер 0978, возвращённый с предложениями президента Украины, не позднее 90 дней с дня его возвращения"

Детали:  Согласно части 2 статьи 132 закона о регламенте Верховной Рады Украины, возвращенный президентом в парламент закон после его подготовки в головном комитете рассматривается вне очереди на пленарном заседании Рады не позднее, чем через 30 дней̆ после его возвращения с предложениями главы государства, если парламент не принимал иного решения.

Что было раньше: 13 сентября Зеленский ветировал Избирательный кодекс.  

Президент  на 11 страницах дал 17 пунктов замечаний к Кодексу. В частности, указывает Зеленский, Кодекс, который предусматривает пропорциональную избирательную систему в Раду с открытыми региональными списками, "дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками".

Предыстория:

  • 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки. За проект закона №3112-1 проголосовали 230 нардепов. 
  • 27 августа спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки. В тот же день кодекс был направлен на подпись президенту Украины.
  • Документ авторства Андрея Парубия, Александра Черненко и Леонида Емца прошел первое чтение 7 ноября 2017 года.
  • Новые положения Кодекса предусматривают применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.

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Темы: виборы законодательство Верховная Рада Зеленский


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