Депутатов просят дать Зеленскому больше времени на изменения в Избирательном кодексе

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту продлить с 30 до 90 дней срок подготовки предложений президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь заместителя председателя комитетам Алины Загоруйко: "Предлагается установить срок рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Избирательного кодекса... регистрационный номер 0978, возвращённый с предложениями президента Украины, не позднее 90 дней с дня его возвращения"

Детали: Согласно части 2 статьи 132 закона о регламенте Верховной Рады Украины, возвращенный президентом в парламент закон после его подготовки в головном комитете рассматривается вне очереди на пленарном заседании Рады не позднее, чем через 30 дней̆ после его возвращения с предложениями главы государства, если парламент не принимал иного решения.

Что было раньше: 13 сентября Зеленский ветировал Избирательный кодекс.

Президент на 11 страницах дал 17 пунктов замечаний к Кодексу. В частности, указывает Зеленский, Кодекс, который предусматривает пропорциональную избирательную систему в Раду с открытыми региональными списками, "дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками".

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