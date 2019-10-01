Депутатов просят дать Зеленскому больше времени на изменения в Избирательном кодексе
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту продлить с 30 до 90 дней срок подготовки предложений президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.
Источник: Интерфакс-Украина
Прямая речь заместителя председателя комитетам Алины Загоруйко: "Предлагается установить срок рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Избирательного кодекса... регистрационный номер 0978, возвращённый с предложениями президента Украины, не позднее 90 дней с дня его возвращения"
Детали: Согласно части 2 статьи 132 закона о регламенте Верховной Рады Украины, возвращенный президентом в парламент закон после его подготовки в головном комитете рассматривается вне очереди на пленарном заседании Рады не позднее, чем через 30 дней̆ после его возвращения с предложениями главы государства, если парламент не принимал иного решения.
Что было раньше: 13 сентября Зеленский ветировал Избирательный кодекс.
Президент на 11 страницах дал 17 пунктов замечаний к Кодексу. В частности, указывает Зеленский, Кодекс, который предусматривает пропорциональную избирательную систему в Раду с открытыми региональными списками, "дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками".
Предыстория:
- 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки. За проект закона №3112-1 проголосовали 230 нардепов.
- 27 августа спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки. В тот же день кодекс был направлен на подпись президенту Украины.
- Документ авторства Андрея Парубия, Александра Черненко и Леонида Емца прошел первое чтение 7 ноября 2017 года.
- Новые положения Кодекса предусматривают применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.