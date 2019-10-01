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В Украине по-новому испытают военные машины: им устроят соревнования

Вторник, 1 октября 2019, 17:27

Украинские военные проведут демонстрационный показ новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники для Вооруженных Сил для проверки ее характеристик.

Источник: Совет национальной безопасности и обороны

Прямая речь заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса: "При поддержке нового руководства "Укроборонпрома" и начальника Генерального штаба ВСУ в максимально короткие сроки будет организовано и проведено соревнование среди военных автомобилей и боевых бронированных колесных машин для проверки заявленных характеристик техники, надежности и предотвращения в будущем обвинений в лоббировании тех или иных интересов при закупке техники".

Детали: Программа показа будет предусматривать три этапа: преодоление препятствий на автодроме завода КрАЗ; марш в Житомирский полигон; преодоление естественных препятствий на полигоне в комплексе со стрельбой днем ​​и ночью. Все этапы соревнований будут сняты с земли и с воздуха.

По словам Кривоноса, контролировать честность соревнований будут представители видов Вооруженных Сил Украины – те, кто потом будет эксплуатировать образцы и технику в "полях".

После завершения показа образцов автомобильной и бронетанковой техники запланировано "открытое объективное подведение итогов".

Украинская правда
Темы: армия
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