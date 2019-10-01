В Украине по-новому испытают военные машины: им устроят соревнования

2044 просмотра
Вторник, 1 октября 2019, 17:27

Украинские военные проведут демонстрационный показ новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники для Вооруженных Сил для проверки ее характеристик.

Источник: Совет национальной безопасности и обороны

Прямая речь заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса: "При поддержке нового руководства "Укроборонпрома" и начальника Генерального штаба ВСУ в максимально короткие сроки будет организовано и проведено соревнование среди военных автомобилей и боевых бронированных колесных машин для проверки заявленных характеристик техники, надежности и предотвращения в будущем обвинений в лоббировании тех или иных интересов при закупке техники".

Детали: Программа показа будет предусматривать три этапа: преодоление препятствий на автодроме завода КрАЗ; марш в Житомирский полигон; преодоление естественных препятствий на полигоне в комплексе со стрельбой днем ​​и ночью. Все этапы соревнований будут сняты с земли и с воздуха.

По словам Кривоноса, контролировать честность соревнований будут представители видов Вооруженных Сил Украины – те, кто потом будет эксплуатировать образцы и технику в "полях".

После завершения показа образцов автомобильной и бронетанковой техники запланировано "открытое объективное подведение итогов".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
На киевском вокзале открыли новый зал ожидания для военных 1 октября 2019, 14:32
Военные не получили 48 БТРов из-за ссор и "не той» стали 1 октября 2019, 11:12
В Украине начался осенний призыв, тысячи украинцев пойдут в армию 1 октября 2019, 10:44
Все новости
Главные новости
Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам
ГБР открыло уголовное производство в отношении Луценко
Разумков рассказал, что хочет изменить "Слуга народа" на съезде
Гончарук анонсировал проблемы нечестным ФОПам
Все новости
исследование

Что полезнее: пиво или вино?

мандри

8 простых советов, как избежать проблем с кишечником во время путешествия

Фото

Как выглядит офисная мебель для тех, кто работает из дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів