Зеленский уверяет, что никогда не встречался с адвокатом Трампа

Президент Владимир Зеленский говорит, что никогда не встречался с адвокатом президент США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Источник: брифинг главы государства в Офисе президента

Прямая речь: "Я никогда не встречался с Джулиани и не имел телефонных разговоров с ним".

Детали: Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Зеленский отметил им, что тема брифинга - другая (результаты встречи Трехсторонней контактной группы в Минске), но "с пониманием отнесся к тому, что их волнует больше". Зеленский заверил, что "на него влиять невозможно", хоть "есть много людей на Западе и в Украине, которые бы этого хотели".

Относительно июльского телефонного разговора с Трампом, Зеленский уточнил, что говорил на украинском, а Трамп - на английском.

Президент успел ответить на десяток вопросов, а потом поинтересовался у журналистов, есть ли у них дети. "У меня - есть, я должен бежать", - сказал он.

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