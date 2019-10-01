Зеленский уверяет, что никогда не встречался с адвокатом Трампа

295 просмотров
Вторник, 1 октября 2019, 19:24

Президент Владимир Зеленский говорит, что никогда не встречался с адвокатом президент США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Источник: брифинг главы государства в Офисе президента

Прямая речь: "Я никогда не встречался с Джулиани и не имел телефонных разговоров с ним".

Детали: Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Зеленский отметил им, что тема брифинга - другая (результаты встречи Трехсторонней контактной группы в Минске), но "с пониманием отнесся к тому, что их волнует больше". Зеленский заверил, что "на него влиять невозможно", хоть "есть много людей на Западе и в Украине, которые бы этого хотели".

Относительно июльского телефонного разговора с Трампом, Зеленский уточнил, что говорил на украинском, а Трамп - на английском.

Президент успел ответить на десяток вопросов, а потом поинтересовался у журналистов, есть ли у них дети. "У меня - есть, я должен бежать", - сказал он.

Знать больше: ''Американские горки'' Луценко. Украину втянули в предвыборную войну. Документ

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский объяснил, почему не следует бояться "страшилок" о "формуле Штайнмайера" 1 октября 2019, 19:14
Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам 1 октября 2019, 17:14
Данилюк о причинах отставки: Мне не интересны подковерные игры 1 октября 2019, 16:04
Все новости
Главные новости
СМИ РФ сообщают, что Кучма подписал "формулу Штайнмайера". У Зеленского готовят брифинг
Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам
ГБР открыло уголовное производство в отношении Луценко
Разумков рассказал, что хочет изменить "Слуга народа" на съезде
Все новости
исследование

Что полезнее: пиво или вино?

тест

Что вы знаете о глобальном потеплении?

Фотопроект

20 фотоманипуляций, которые смутят ваш мозг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів