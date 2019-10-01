Новости 1 октября: Зеленский и Круз, Гончарук и ФОП

Зеленский встретился в Офисе президента с актером Томом Крузом, Гончарук анонсировал проблемы нечестным ФОПам — новости, которые были актуальны 1 октября.

О приезде Круза

Американский киноактер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского. Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.

О будущем ФОПов

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что физическим лицам предпринимателям не нужно переживать относительно дальнейших действиях правительства, в отличие от бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФЛП.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

С сегодняшнего дня монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством – их не будут принимать для расчета за товары и услуги.

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк ушел с должности, так как не хочет участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

Спикер Рады, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что во время запланированного съезда партии будут решаться вопросы, связанные с выборами и изменением структуры руководства партии.

Депутатам Верховной Рады начислили первую полноценную зарплату, больше всех получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.