"О Милане не думаю": Шевченко предложили заменить Джампаоло

Тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко настаивает, что с ним не связывался Милан и он остается в Украине.

Источник: Football Italia

Прямая речь Шевченко: "Я люблю Милан, но клуб со мной не связывался, и на профессиональном уровне я сейчас не думаю о Милане.

Все мои усилия сосредоточены на моей стране. Я хочу поехать на Евро-2020 со своими игроками.

Сейчас я здесь, в Милане, но это потому, что слежу за украинскими игроками, а после игры в Аталанте пойду на ужин с моими миланскими друзьями. Это просто общение, потому что мы все еще хорошие друзья".

Детали: Как сообщают СМИ, Шевченко предложили заменить Марко Джампаоло. Новый тренер Милана проиграл четыре из первых шести игр серии А.

Шевченко выразил надежду, что Милан "скоро станет на ноги" и в этом ему могут помочь Паоло Мальдини и Звонимир Бобан.

Другими потенциальными кандидатами на пост тренера являются Клаудио Раньери и Руди Гарсия.