"О Милане не думаю": Шевченко предложили заменить Джампаоло

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Вторник, 1 октября 2019, 21:45

Тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко настаивает, что с ним не связывался Милан и он остается в Украине. 

Источник: Football Italia

Прямая речь Шевченко: "Я люблю Милан, но клуб со мной не связывался, и на профессиональном уровне я сейчас не думаю о Милане.

Все мои усилия сосредоточены на моей стране. Я хочу поехать на Евро-2020 со своими игроками. 

Сейчас я здесь, в Милане, но это потому, что слежу за украинскими игроками, а после игры в Аталанте пойду на ужин с моими миланскими друзьями. Это просто общение, потому что мы все еще хорошие друзья".

Детали: Как сообщают СМИ, Шевченко предложили заменить Марко Джампаоло. Новый тренер Милана проиграл четыре из первых шести игр серии А.

Шевченко выразил надежду, что Милан "скоро станет на ноги" и в этом ему могут помочь Паоло Мальдини и Звонимир Бобан.

Другими потенциальными кандидатами на пост тренера являются  Клаудио Раньери и Руди Гарсия.

Украинская правда

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Темы: Шевченко-футболист футбол


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