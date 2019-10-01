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Лига чемпионов: "Шахтер" в добавленное время побеждает "Аталанту"

Вторник, 1 октября 2019, 22:34

В матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде со счетом 2:1 одолел итальянскую "Аталанту".

К 40-й минуте "Аталанта" выглядела лучше и была в атаке острее "Шахтера". На 14-й минуте поединка главный арбитр назначает пенальти за фол Сергея Кривцова на Йосипе Иличиче, правда, с просмотром видеоповтора.

VAR не изменил мнения рефери, но с 11-ти метров Андрей Пятов в прекрасном прыжке отразил удар Иличича.

На 28-й минуте итальянцы выходят вперед.

После удара Марио Пашалич мяч сначала попадает в штангу. В следующей атаке после навеса в штрафную на выходе ошибается Пятов, и Дуан Запата ударом головой выводит свою команду вперед - 1:0.

У "Шахтера" до 40-й минуты был лишь один полумомент. После удара Марлоса мяч отбил Пьерлуиджи Голлини.

Конец второго тайма был за "горняками". На 41-й минуте донецкая команда сравняла счет. После классного паса от Алана Патрика Жуниор Мораес забег в штрафную, обыграл вратаря и пробил в пустые ворота - 1:1.

Уже в добавленное арбитром время со стандарта Марлос попадает в перекладину ворот "Аталанты".

На старте второго тайма "Шахтер" больше контролировал мяч, хотя моментов у ворот хозяев поля и не было.

На 58-й минуте на замену в составе "Аталанты" вышел Руслан Малиновский. Итальянцы сыграли острее в атаке и вернули себе контроль мяча в середине поля.

На 63-й минуте после прострела с фланга Запата в падении пробивает мимо ворот. В последующие пять минут Пятов отражает ногами еще один удар Запаты, который вышел один на один с вратарем. Еще в одном моменте голкипер "Шахтера" не дал себя обыграть Гомесу. У дончан в атаке игра была не такой острой. Стоит вспомнить лишь удар Степаненко, на который отреагировал вратарь "Аталанты".

Мог отличиться в этой игре и Малиновский. На 88-й минуте после удара украинца с 23 метров мяч пролетел рядом со штангой ворот Пятова. Уже в добавленное арбитром время Пятов отбил еще удар Гомеса с 13 метров.

На пятой минуте добавленной к основному времени "Шахтер" забил гол, возможно, нарушив правила фэйр-плей.

После атаки "Аталанты" на газоне остался лежать Малиновский, который получил повреждение. Контратака "Шахтера" продолжилась, и Додо вывел один на один с вратарем Манора Соломона, который забил за "горняков"

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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