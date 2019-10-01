В Германии приветствуют согласование Украиной "формулы Штайнмайера"

Глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас поздравил согласование Трехсторонней контактной группой в Минске текста "формулы Штайнмайера".

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Мааса: "Я рад, что конструктивная атмосфера работы Трехсторонней контактной группы в Минске привела сегодня к прогрессу, на который слишком давно надеялись.

Таким образом, двери в четырехсторонний саммит и последующие этапы реализации Минского соглашения становятся открытыми".

Что этому предшествовало: 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции".

Согласование текста так называемой "формулы Штайнмайера" Зеленским раскритиковали во фракциях "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

Также с критикой заявления Зеленского выступили экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный и экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

От Зеленского требуют показать оригинал согласованного текста "формулы Штайнмайера", а также закрытого заседания Верховной Рады, на котором президент должен объяснить, какой документ подписан в Минске и на какие уступки он готов пойти.

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