Министр Милованов признался, что не читает книг

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Пятница, 11 октября 2019, 11:31

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что не читает книги, потому что ему скучно.

Источник: колонка министра, издание "НВ"

Дословно: "Заниматься образованием через чтение книг - это самообман. Никто сегодня так не учится.
Все читают книги. Считается, что все читают. Это модно. Это полезно. Это для образования и развития. Об этом пишут в соцсетях. Устраивают флешмобы. Рассказывают о великих людях, которые читают по 300 книг в год. Мне читать книги скучно.

Этот текст для тех, кто книги не читает. Я один из вас. Я ученый. Я постоянно учусь. Я создаю новые научные статьи и образовательные курсы. Я развиваю бизнес. Я считаю образование важнейшей целью для каждого человека. Но я книг не читаю и другим не советую.

Книги - это развлекуха, а не образование. Сегодня мне нравится другая развлекуха - сериалы и кино, путешествия и рестораны. А также танцы и клубы. Да, иногда я читаю книги, но только для развлекухи. Серьезные книги. Для фана.

Я считаю, что заниматься образованием через чтение книг - это самообман. Никто сегодня так не учится. Чтение - это пассивный метод восприятия информации. А сегодня образование происходит через активный метод. Через дискуссии, дебаты, споры. Современный человек учится через практику и творчество. Через нахождения новых решений для новых вызовов, на базе не системных, а лоскутковых знаний. Эти лоскутки знания - совет коллеги, кейс от бизнес-тренера, параграф из Википедии. Никто сегодня не садится читать книгу, чтобы решить какую-то проблему. Нет, все используют соседа или гугл.

Даже когда я пишу научные статьи - я читаю другие научные статьи и то частями, я смотрю презентации коллеги, и обсуждаю идеи на ланче с друзьями.

Не заставляйте себя читать книги, если не хочется. А если хочется - читайте. Но помните, что в современном мире чтение - это развлечение, а не образование".

Детали: Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).

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Темы: Милованов Украина


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