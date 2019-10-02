В МИД РФ положительно оценили согласование "формулы Штайнмайера"

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила надежду, что согласование "формулы Штайнмайера" создаст возможности для реализации Минских соглашений.

Украинская правда

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