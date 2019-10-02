В МИД РФ положительно оценили согласование "формулы Штайнмайера"
Среда, 2 октября 2019, 02:26
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила надежду, что согласование "формулы Штайнмайера" создаст возможности для реализации Минских соглашений.
Источник: Facebook-страница Захаровой
Напомним:
- 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
- Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции".
Предыстория:
- 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности , заменившей "формулу Штайнмайера".
- В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ соответствия выборов высоким стандартам.
- Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.
Украинская правда