В МИД РФ положительно оценили согласование "формулы Штайнмайера"

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Среда, 2 октября 2019, 02:26

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила надежду, что согласование "формулы Штайнмайера" создаст возможности для реализации Минских соглашений.

Источник: Facebook-страница Захаровой

Напомним:

  • 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
  • Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции".

Предыстория:

  • 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности , заменившей "формулу Штайнмайера".
  • В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ соответствия выборов высоким стандартам.
  • Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

Украинская правда

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Темы: формула Штайнмайера Росcия Минские соглашения Зеленский


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