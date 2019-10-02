Трамп предлагал стрелять по ногам нелегальным мигрантам из Мексики – СМИ
Президент США Дональд Трамп в частных разговорах предлагал разрешить солдатами стрелять в ноги незаконным мексиканским иммигрантам, также он хотел провести электрификацию стены и обустроить на ней острые шпили.
Источник: The New York Times
Детали: Как сообщает издание, во время общения с дюжиной приближенных сотрудников администрации Трампа подтвердилась информация о таких "идеях" президента.
Согласно информации, эти предложения были озвучены в марте этого года в овальном кабинете Белого дома. Президент был решительно настроен принять любые меры, чтобы решить проблему с мигрантами.
В частном порядке Трамп говорил о действиях по укреплению пограничной стены: заполнить траншею на границе водой и запустить туда крокодилов, пустить электричество по стене и установить острые шипы, которые могли бы проникать в человеческую плоть.
После напоминания главе США, что стрелять по мигрантам незаконно, Трамп предложил целить только в ноги, чтобы замедлить их движение. На что советники снова сказали ему, что так нельзя.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua