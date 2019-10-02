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Трамп предлагал стрелять по ногам нелегальным мигрантам из Мексики – СМИ

Среда, 2 октября 2019, 04:50

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах предлагал разрешить солдатами стрелять в ноги незаконным мексиканским иммигрантам, также он хотел провести электрификацию стены и обустроить на ней острые шпили.

Источник: The New York Times

Детали: Как сообщает издание, во время общения с дюжиной приближенных сотрудников администрации Трампа подтвердилась информация о таких "идеях" президента.

Согласно информации, эти предложения были озвучены в марте этого года в овальном кабинете Белого дома. Президент был решительно настроен принять любые меры, чтобы решить проблему с мигрантами.

В частном порядке Трамп говорил о действиях по укреплению пограничной стены: заполнить траншею на границе водой и запустить туда крокодилов, пустить электричество по стене и установить острые шипы, которые могли бы проникать в человеческую плоть.

После напоминания главе США, что стрелять по мигрантам незаконно, Трамп предложил целить только в ноги, чтобы замедлить их движение. На что советники снова сказали ему, что так нельзя.

Напомним:

  • В феврале президент США Дональд Трамп ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.

Украинская правда

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Темы: ТрампСШАмиграция
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