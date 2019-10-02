Канадская оппозиция обещает увеличить поддержку Украины

Лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир заявил о намерениях увеличить поддержку Украины, в частности путем предоставления летального оружия.

Источник: "Укринформ"

Детали: Помощь Украине - один из пунктов предвыборной программы партии.

По словам Шира, такие действия Канады помогут Украине обезопасить границы и застить населения.

Также лидер консерваторов пообещал возобновить передачу украинской стороне спутниковых изображений RADARSAT-2 и помочь развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Очередные выборы в парламент Канады состоятся 21 октября.

Напомним: