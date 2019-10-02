Канадская оппозиция обещает увеличить поддержку Украины

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Среда, 2 октября 2019, 05:51

Лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир заявил о намерениях увеличить поддержку Украины, в частности путем предоставления летального оружия.

Источник: "Укринформ"

Детали: Помощь Украине - один из пунктов предвыборной программы партии.

По словам Шира, такие действия Канады помогут Украине обезопасить границы и застить населения.

Также лидер консерваторов пообещал возобновить передачу украинской стороне спутниковых изображений RADARSAT-2 и помочь развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Очередные выборы в парламент Канады состоятся 21 октября.

Напомним:

  • В июле этого года правительство Канады добавило Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие.
  • RADARSAT-2 – канадский спутник дистанционного зондирования Земли.

Украинская правда

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Темы: Канада Украина оружие


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