Канадская оппозиция обещает увеличить поддержку Украины
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Среда, 2 октября 2019, 05:51
Лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир заявил о намерениях увеличить поддержку Украины, в частности путем предоставления летального оружия.
Источник: "Укринформ"
Детали: Помощь Украине - один из пунктов предвыборной программы партии.
По словам Шира, такие действия Канады помогут Украине обезопасить границы и застить населения.
Также лидер консерваторов пообещал возобновить передачу украинской стороне спутниковых изображений RADARSAT-2 и помочь развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Очередные выборы в парламент Канады состоятся 21 октября.
Напомним:
- В июле этого года правительство Канады добавило Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие.
- RADARSAT-2 – канадский спутник дистанционного зондирования Земли.
Украинская правда
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