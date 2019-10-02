Главные новости вторника и ночи: "формула Штайнмайера", Гончарук и ФОП, показания Волкера
Зеленский утром встретился с актером Томом Крузом, а вечером согласовал "формулу Штайнмайера", Гончарук анонсировал проблемы нечестным ФОПам, Волкер планирует давать показания в Конгрессе - новости, которые были актуальны 1 октября.
"Формула Штайнмайера"
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и заверил, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть".
Под Офисом президента, на Майдане Независимости во Львове и Харькове прошли акции против имплементации "формулы".
О приезде Круза
Американский киноактер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского. Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.
О будущем ФОПов
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что физическим лицам предпринимателям не нужно переживать относительно дальнейших действиях правительства, в отличие от бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФЛП.
Показания Волкера
Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 3 октября будет свидетельствовать в Конгрессе по поводу расследования относительно возможного давления президента Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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