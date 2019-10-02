В России крымского блогера Мемедеминова приговорили к 2,5 годам решеткой

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Среда, 2 октября 2019, 11:47

Суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к 2,5 годам лишения свободы блогера из Крыма НариманаМемедеминова, которого обвинили в призывах к терроризму.

Источник: Радио Свобода

Детали: Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону 2 октября объявил приговор гражданскому журналисту, блоггеру из Крыма Нариман Мемедеминову, которого обвинили в публичных призывах к терроризму. Суд приговорил Мемедеминовк 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Накануне Мемедеминов выступил с последним словом, где назвал "шаблонным" судопроизводство и право в России, а также призвал журналистов продолжать проводить работу по информированию о ситуации в Крыму и судебных процессах  над жителями полуострова.

В Киеве на Майдане Независимости 1 октября состоялась акция в поддержку Наримана Мемедеминова.

Напомним: Мемедеминов - крымскотатарский блогер, гражданский журналист. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса России о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет.

Прокуратура АРК 23 марта 2018 внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

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Темы: Крым оккупация Росcия крымские татары


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