В России крымского блогера Мемедеминова приговорили к 2,5 годам решеткой
Суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к 2,5 годам лишения свободы блогера из Крыма НариманаМемедеминова, которого обвинили в призывах к терроризму.
Источник: Радио Свобода
Детали: Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону 2 октября объявил приговор гражданскому журналисту, блоггеру из Крыма Нариман Мемедеминову, которого обвинили в публичных призывах к терроризму. Суд приговорил Мемедеминовк 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Накануне Мемедеминов выступил с последним словом, где назвал "шаблонным" судопроизводство и право в России, а также призвал журналистов продолжать проводить работу по информированию о ситуации в Крыму и судебных процессах над жителями полуострова.
В Киеве на Майдане Независимости 1 октября состоялась акция в поддержку Наримана Мемедеминова.
Напомним: Мемедеминов - крымскотатарский блогер, гражданский журналист. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса России о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет.
Прокуратура АРК 23 марта 2018 внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.
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